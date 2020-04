CASARIN, Uso del VAR? Basterà evitare la roulotte

In queste ore si discute molto della possibilità dell'utilizzo del VAR all'eventuale ripresa del campionato, mantenendo standard di sicurezza. Per l'ex arbitro Paolo Casarin, quello del VAR non sembra essere un problema: "E' una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri - conclude Casarin ai microfoni di 'Radio Rai' - non saranno mai un problema se si dovesse giocare"