CASARIN, Arbitri italiani peggiori di qualche anno fa

Intervistato da Il Messaggero, l'ex fischietto Paolo Casarin ha parlato così della classe arbitrale italiana: "Gli arbitri italiani? Sono peggiori di qualche anno fa, ma non è che nel resto d’Europa stiano meglio. Dunque, ci aspettano pessimi arbitraggi anche all’Europeo? Non lo so, mi auguro siano almeno meno presuntuosi, e che il Var intervenga poco, come si vede nelle coppe".