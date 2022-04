CASAGRANDE, Italiano sempre sul pezzo. Le punte...

Francesco Casagrande, ex giocatore viola, ha parlato di Fiorentina: "Italiano mi piace molto, è sempre sul pezzo e guarda sempre i particolari, incita i ragazzi ed ha temperamento. La Fiorentina gioca bene anche se non è continua e qualche punto l'ha perso per strada. Torreira è uno di quei giocaatori che ti dà il contributo durante l'arco del campionato. Se somiglia a Pecci? Torreira è più dinamico, Eraldo era più tecnico. Amrabat fatica a Firenze? E' quello che è successo anche a me, il cambiamento e l'inserimento non sono facili, se sbagli una partita diventa dura. Io rischiavo anche i gol, quel tot riuscivo sempre a farli, ero generoso e correvo molto ma poi mi mancava la lucidità sotto porta. I tempi ora sono cambiati e non ci sono più le marcature ad uomo, come Maradona o Platini nel mio caso. Piatek e Cabral? Piatek sbaglia gol facili ma sono due giocatori ai quali basta segnare un gol e fare un filotto, anche Vlahovic all'inizio non era così continuo perciò serve fiducia. Tra l'altro se non hai la gente dalla tua parte a Firenze la palla scotta, io ad esempio non volevo sentire nulla e non leggevvo nulla per restare tranquillo"