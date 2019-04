CARRARO A VERCELLI, In B sono cresciuto

Queste le parole di Federico Carraro, neo-acquisto della Pro Vercelli, che in Piemonte ritrova gli ex compagni della Primavera viola Iemmello e Miranda: ''Sono contento di questa scelta. Vercelli è una piazza importante: l'amico e compagno Pietro Iemmello mi ha parlato bene sotto vari punti di vista. So benissimo che dalla Primavera al calcio professionistico la differenza è netta, ma a Modena in serie B mi sono fatto le ossa. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, mettendomi sin da ora a disposizione del tecnico".

