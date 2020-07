CARNASCIALI, Giusto confermare Iachini. Ma ora...

Vale lo stesso disco per pioli, aver confermato Iachini è giusto. Ha fatto bene, è giusto così. Un'altra chance se l'è guadagnata sul campo". Daniele Carnasciali, ex viola, commenta così a TMW la decisione della Fiorentina di andare avanti nella prossima stagione con Iachini. "Non me l'aspettavo fino a qualche tempo fa ma ultimamente ha ottenuto risultati ottimi e lo spogliatoio ha dimostrato di seguirlo. E' serio ed è stato opportuno dare continuità".

Il tifoso forse si spettava un altro nome... "Spero che il tifoso si aspetti i giocatori. Il tecnico fa bene se poi è supportato da un mercato buono. Beppe esperienza ne ha ma ora serve comprare i giocatori per il salto di qualità. Può venire anche Guardiola ma occorrono i giocatori".

Dal punto di vista del gioco come va valutato Iachini? "Le altre squadre a parte l'Atalanta e forse il Milan non mi sembra che diano spettacolo. Mi diverto poco in generale. Ora ripeto, servono i giocatori giusti e lottare per altri obiettivi, la Juve ha vinto non giocando bene".

Quanti giocatori servono per l'Europa? "Ne servono in diversi ruoli perchè c'è bisogno di vari giocatori di buon livello. In ogni reparto occorrono giocatori di peso e allora si ragiona. E' necessario spendere".