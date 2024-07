CAPOZZUCCA, Ufficiale il suo esonero dalla Ternana

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Stefano Capozzucca, ormai ex direttore sportivo della Ternana, che in rossoverde ha portato ben 6 giocatori provenienti dalle giovanili della Fiorentina, è stato esonerato dall'incarico. Ecco la nota ufficiale del club di Serie C:

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore sportivo il sig. Stefano Capozucca. Contestualmente si comunica di aver affidato la direzione sportiva al sig. Carlo Mammarella, al quale auguriamo buon lavoro per questa nuova esperienza in rossoverde."