CAPOZUCCA, Presto per parlare del mio futuro

L'attuale DS del Genoa Stefano Capozucca, è intervenuto ieri sera su TeleNord durante la trasmissione TGN Calcio, per parlare delle voci sul suo futuro lontano da Genova e dell'andamento in campionato della squadra rossoblu: “In questo momento non bisogna andare dietro alle voci. Rimandiamo tutto più avanti. Mancano 15 partite, la squadra deve ancora raggiungere la salvezza e deve avere la massima serenità per chiudere bene il campionato. Tutto il resto passa in secondo piano. Ognuno di noi ha degli impegni professionali da onorare. Sono molto concentrato, come la squadra, sulle prossime tre partite, perchè dobbiamo tirarci fuori dalle zone calde della classifica definitivamente”.