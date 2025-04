Caos in Spagna, massiccio blackout: linee telefoniche interrotte. La situazione

Il Corriere della Sera riporta di un massiccio blackout che ha colpito la Spagna e intere zone del Portogallo e della Francia. Le ragioni del blackout non sono ancora state rese note, e le linee telefoniche sono interrotte in tutta la Spagna. Colpito anche l'aeroporto di Madrid, Barajas, oltre alla città metropolitana. Disagi anche a Siviglia, Barcellona e Pamplona, dove il servizio non è ancora stato ripristinato.

L'operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: "Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo". L'Istituto nazionale per la sicurezza informatica (Incibe) sta valutando quanto accaduto per capire se sia trattato di un attacco informatico.