CANNAVARO, Io in A? Importante è farsi trovar pronti

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou, ha parlato ai microfoni della Rai (nel corso di 90° minuto) soffermandosi anche sul suo futuro. Ricordiamo che in passato Cannavaro era stato accostato anche alla panchina della Fiorentina. “Se mi vedo come allenatore di club di A o in Nazionale? L’importante è farsi trovare pronti: io grazie a mister Lippi ho fatto una scelta diversa, visto che mi ha dato la possibilità di allenare in una società importante in Asia. Devo farmi trovar pronto non appena arriverà la chiamata. Gattuso via da Napoli? Ha fatto un grandissimo lavoro, andar via vorrebbe dire iniziare altrove un progetto che ha già fatto vedere a Napoli. Conosco Rino, so il suo modo di ragionale… ma fossi in lui ci ripenserei”.