CALLEJON, Affronterà l'Atletico in Coppa: "Sarà bello"

Oggi è stato effettuato il sorteggio dei sedicesimi di finale di Copa del Rey e l'Atletico Madrid ha pescato il Marbella, una delle squadre della Primera Federación che ha avuto accesso alla fase finale. Sarà una partita tutta da vivere per tutto il club e soprattutto per José Callejón, ex Fiorentinapronto a rivivere le emozioni di un "derby": "Sarà una bella sfida. L'Atletico è tra i migliori club di Spagna e d'Europa, ma cercheremo di combattere", ha detto dopo il sorteggio.

Callejon, oggi 37 anni, ha ovviamente fatto riferimento al suo passato nel Real Madrid: "Sono stati derby bellissimi, c'era tanta passione. Sono tifoso del Real Madrid, sono stato un giocatore delle giovanili e sono particolarmente emozionato" .