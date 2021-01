CALENDARIO, Il tour de force viola di gennaio

Iniziato l'anno con il pareggio con il Bologna al Franchi, la Fiorentina si appresta a vivere un mese intenso di gare tra campionato e coppa Italia, giocando ogni tre giorni. Anche alla luce di questo tour de force Castrovilli ha chiamato a raccolta tutta la rosa, affermando che "c'è bisogno di tutti e chi entra deve farsi trovare pronto".

Per l'Epifania i viola andranno all'Olimpico contro la Lazio alle 15, per poi affrontare il Cagliari il 10 alle 18. Infrasettimanale di Coppa, sempre al Franchi, il 13 alle 15 con l'Inter per gli ottavi di finale. In campionato la domenica dopo andrà a Napoli (ore 18) per poi ospitare il Crotone sabato 23 alle 20.45, stesso orario della gara del 29 gennaio che chiude il mese di fuoco ed apre invece il girone di ritorno.