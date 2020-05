CALCIOMERCATO, Le date: ipotesi 1/9 fino a 2/10

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DOPO UDINE ACF EBBE SOLTANTO TRE TAMPONI Con le parole di Giampaolo Pozzo pronunciate a Radio Rai stamani (leggi qui), si riaccende la polemica relativa a Udinese-Fiorentina. La partita fu rimandata all'inizio del contagio in Italia e costrinse la società viola a fare due volte in 10 giorni avanti e... Con le parole di Giampaolo Pozzo pronunciate a Radio Rai stamani (leggi qui), si riaccende la polemica relativa a Udinese-Fiorentina. La partita fu rimandata all'inizio del contagio in Italia e costrinse la società viola a fare due volte in 10 giorni avanti e... NOTIZIE DI FV IL TIFO AL TEMPO DEL COVID19: UN PRESIDENTE GOLEADOR VIOLA PER IL V.C.ABRUZZO Devo dire che la Fiorentina, e la passione che ci lega a lei, ci ha consentito di varcare i confini sia comunali che regionali anche in periodo di coronavirus. Non siamo dei fuorilegge ma abbiamo fatto un tour fra i tifosi viola scoprendo un amore nazionale per la nostra... Devo dire che la Fiorentina, e la passione che ci lega a lei, ci ha consentito di varcare i confini sia comunali che regionali anche in periodo di coronavirus. Non siamo dei fuorilegge ma abbiamo fatto un tour fra i tifosi viola scoprendo un amore nazionale per la nostra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 maggio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi