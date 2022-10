CALAIÒ, Jovic non sembra adatto alla Serie A

L'ex attaccante Emanuele Calaiò è intervenuto per commentare la prima parte di stagione della Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sul momento che sta vivendo Luka Jovic: "Nel calcio tutti quanti vorrebbero meno complimenti e più punti. Preferisco vincere e giocare male che giocare un bel calcio e perdere. La Fiorentina sta prendendo molti complimenti ma non ci si aspettava questi risultati".

Spesso si dice che il secondo anno per un allenatore è il più difficile...

"Ho sempre stimato Italiano, è un allenatore preparatissimo. Ha fatto sempre ottime cose. Italiano recrimina spesso gli errori dell'attacco. La doppietta di Jovic può aver sbloccato il reparto offensivo. Non penso ci sia da dare colpe ad Italiano".

Come vive un momento di difficoltà un attaccante?

"Quando non trovi il gol non sei lucido mentalmente. Rischi di incaponirti. Quando trovi il gol poi ti sblocchi. Jovic non ha caratteristiche che mi piacciono particolarmente. Non mi sembra adatto a questo campionato e per questo sta trovando difficoltà. Mi auguro che i gol in Conference lo possano sbloccare anche in campionato".

L'esultanza di Jovic ha fatto molto discutere. Come l'ha vista?

"Non penso che sia l'unico ad aver fatto esultanze polemiche. La frustrazioneporta a fare quei giusti, ma non penso che sia contro la piazza di Firenze. In tanti l'hanno fatto durante momenti di appannamento".