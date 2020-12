CAICEDO, Screzio con Inzaghi: vuole la Fiorentina

Il Corriere della Sera, nella sua edizione romana di oggi, propone un'interessante ricostruzione del momento che sta vivendo l'attaccante Felipe Caicedo, accostato anche alla Fiorentina per gennaio, nella Lazio. Ieri l'ecuadoriano ha evitato in mattinata un dialogo voluto da Simone Inzaghi per chiarire l'esclusione con il Milan: avvicinatosi, l'allenatore biancoceleste si è sentito rinfacciare che la prova di forza di San Siro non ha avuto senso, prima di vederlo andare via indispettito. Caicedo, si legge, vuole andarsene: la sua speranza è di approdare a Firenze, e ora l'ha inteso anche Inzaghi.