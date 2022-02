CAGNI, Italiano meglio di Mourinho. La Fiorentina...

Gigi Cagni, ex allenatore tra le altre anche dell'Empoli, è intervenuto per fare il punto sul paragone tra José Mourinho e Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni: "Non c'è, lo stravince il tecnico della Fiorentina. Lo Special One è il numero uno al mondo nella comunicazione, ma tatticamente ha imparato in Italia. Italiano è cresciuto fin dall'inizio della sua esperienza in panchina. Quale obiettivo per i viola? Non devono esserci pressione, ma pensare solo di partita in partita".