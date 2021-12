CAGLIARI-UDINESE, Le formazioni ufficiali del match

Il terzo anticipo del sabato della 18a giornata di Serie A va in scena questa sera all'Unipol Domus: alle 20:45 si affrontano infatti Cagliari e Udinese, che vogliono cercare punti importanti in ottica corsa verso la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni, Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.