CAGLIARI, Autopsia su Andrea Capone: "Fatale la caduta"

(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - È durata oltre tre ore l'autopsia sul corpo di Andrea Capone, 43 anni, ex centrocampista del Cagliari Calcio trovato morto domenica mattina in una suite dell'hotel Palazzo Tirso a Cagliari. L'esame autoptico è stato eseguito da una dottoressa dell'equipe di Roberto Demontis. Da quanto si è appreso, non sono stati trovati sul cadavere segni di violenza: rimane l'ipotesi dell'incidente, da capire se causato da un malore o se il calciatore sia morto per la caduta dalle ripide scale della suite dell'hotel. Bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici e istologici che arriveranno tra diverse settimane per avere un quadro completo sulle cause esatte del decesso. La polizia, con gli agenti della squadra volante e squadra mobile, ha ricostruito le ultime ore di vita dell'ex calciatore. Capone nella notte tra sabato e domenica, aveva preso parte a una festa per il battesimo del figlio di un amico e aveva concluso la serata in un locale nella zona della marina di Su Siccu insieme ad altri invitati.

Poi, visto che non trovava le chiavi di casa, gli è stato offerto di dormire nella suite di Palazzo Tirso. La squadra mobile ha visionato i filmati delle telecamere dell'albergo dove si vedrebbero chiaramente gli amici accompagnare in camera il 43enne e poi andare via. Capone forse si è sentito male durante la notte, oppure ha avuto bisogno di scendere dal piano superiore a quello inferiore della suite ed è caduto dalle scale. Il corpo è stato scoperto domenica mattina intorno alle 11 dal personale dell'hotel. (ANSA).