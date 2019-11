CAGLIARI-ACF, Prezzo biglietti e itinerari per stadio

Sul sito ufficiale della Fiorentina è possibile trovare tutte le informazioni per tutti i tifosi viola che seguiranno la squadra di Vincenzo Montella nella trasferta di CagliariI. In vista della gara di Domenica prossimo, informiamo che la vendita dei titoli di accesso al Settore Ospiti della Sardegna Arena inizierà martedì 5 novembre e terminerà alle 19.00 di sabato 9 novembre. I biglietti saranno distribuiti su rete TicketOne al prezzo di € 30 + Prevendita.

In seguito sempre su Violachannel viene spiegato tutto i possibili itinerari per raggiungere lo stadio della Sardegna Arena sia per chi arriva all'aeroporto di Cagliari che ci arriverà in terra sarda col traghetto.