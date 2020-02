BUNDES, Hoffenheim-Bayern: sospensioni e protesta

Un pomeriggio di ordinaria follia anche per il calcio tedesco. Quando ormai tutto sembrava deciso tra Hoffenheim e Bayern Monaco, con gli ospiti in vantaggio addirittura per 0-6 al 66', dal settore ospiti è spuntato uno striscione ultra-offensivo nei confronti di Dietmar Hopp, proprietario della squadra di casa odiato da molte frange di tifo tedesco perché rappresenta i soldi che scalano il calcio a discapito dei club storici. L'arbitro ha fermato due volte il gioco, dopo aver provato a riprendere per una decina di minuti e anche fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Rientrati in campo, i giocatori hanno messo in scena una sorta di protesta, passandosi tra loro la palla per il resto del tempo.