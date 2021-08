BUCCIANTINI, Nastasic ok ma serve centrocampista

Il giornalista e noto volto di Sky Marco Bucciantini ha commentato il possibile addio di Milenkovic alla Fiorentina e il sempre più probabile ritorno in viola di Nastasic. Ecco le sue parole: "In questo momento andare a giocare in Inghilterra, è come giocare in Italia negli anni '80, dove anche se ti chiamava l'Udinese ci andavi. Milenkovic ti puoi permettere di perderlo, con quei soldi vai a prendere un paio di giocatori simili. Nastasic? L'hai venduto bene nel 2012 e lo stai anche riprendendo bene. Cosa prenderei sul mercato? Serve un centrocampista che ti regga la partita per 90' e un esterno che sia il quinto di numero ma non di gerarchia, perché ne abbiamo bisogno."