BRUNI, Hellas Verona test difficile per la Fiorentina

L'ex calciatore Luciano Bruni, oggi allenatore, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, partendo dal tema Superlega: "Non è che non mi convince, non mi piace proprio. Non vorrei fossero escamotage per ripianare i debiti. Che ne sarà poi dei campionati? Sono certo che alla maggior parte dei tifosi una cosa del genere non piaccia, e nel calcio ancora contano qualcosa. Quest'anno negli stadi non c'erano, ma prima o poi si spera di tornare alla normalità...".

Stasera Verona-Fiorentina.

"Delle ultime sei l'Hellas ne ha perse cinque, e non credo voglia mantenere il trend, anche perché Juric è uno di quelli che non molla. Per la Fiorentina è un test difficile contro una squadra ben organizzata e fastidiosa".

Il Cagliari può vivere un finale di risalita?

"Assolutamente sì. L'ultima partita è stata importante a livello psicologico e i giocatori importanti li hanno".

Di Juric che dire?

"Pensavo alla fatica che hanno fatto i vari Amrabat e Kumbulla... Evidentemente a Verona c'è un habitat ideale, e il merito non può che essere dell'allenatore. Penso quest'anno sarà la volta di Zaccagni per tanti soldini: il presidente Setti è uno che ci sa fare, e penso ambirà a qualcosa di più, com'è giusto che sia".