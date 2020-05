BROVARONE, Chiesa? È tutto in gioco. Su Pradè...

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha commentato alcuni temi relativi alla Fiorentina: "Chiesa? Le ambizioni professionali sono la linfa di una carriera, ma credo sia ancora tutto in gioco. Poi certi periodi ti fanno anche capire il valore della vita piuttosto che a quello del denaro, specialmente se sei giovane. Commisso? Mi piace moltissimo il suo spirito, forse neanche nei nostri sogni poteva capitarci un presidente migliore di lui. Pradè ha detto che ora non posso pensare alla Fiorentina? Nella vita talvolta ogni uomo ha qualche problemino da risolvere, ma sono situazioni di normalissima amministrazione. Fa parte della vita. E' un momento in cui anche la parte sportiva non è facilissima da gestire".