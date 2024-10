BROCCHI, A Firenze con Prandelli anno meraviglioso

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina e del Milan Cristian Brocchi ha ricordato la sua carriera in diretta con Radio Serie A: "Io considero Cesare Prandelli il mio padre calcistico. Mi ha insegnato più di tutti a livello tattico, a livello di preparazione della partita e nel gestire le emozioni in campo. Arrivai all'Hellas Verona nel suo primo anno dopo tre anni di Serie C. Non avevo la professionalità e la preparazione alla gara che mi ha insegnato lui.

L'ho ritrovato a 30 anni a Firenze in un anno meraviglioso, lì è stato ancora di più un valore aggiunto. Mentre Ancelotti è stato più di un padre tecnico e tattico: ci faceva rendere al massimo. Ancelotti era il faro".