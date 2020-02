BRESSAN, Domani gara infuocata e esame per tutti

"Da parte di Gasperini sono partiti segnali di distensione. Spero di sbagliarmi ma forse un po' di maretta ci sarà lo stesso". Intervistato da Tuttomercatoweb, Mauro Bressan ha parlato della sfida di domani tra la Fiorentina (sua ex squadra) e l'Atalanta: "L'ambiente infuocato dovrebbe esserci più in campo. L'Atalanta è una squadra capace di battere per tre volte di fila la Juventus ma anche di perdere tre partite consecutive contro la Spal. Manca continuità, è una formazione che ha comunque un bel potenziale e che sa far tutto. Se riesce a far pressing, attaccare e tornare poi a recuperare in cinque può anche vincerle tutte. Ma ha pure dei black-out. La Fiorentina ha giocato una buona gara a Torino, Iachini ha tirato fuori cose che prima non si vedevano, come voglia e abnegazione. Ora la Fiorentina non può probabilmente ambire a grandissimi traguardi ma al tempo stesso non rischia granché: è dunque nella fase di potersi preparare al meglio per la prossima stagione. Tutti quindi sono sotto esame per una Fiorentina del futuro che a mio parere sarà grande. Lo sfogo del presidente Commisso? Credo che il presidente abbia voluto dire che la Juve è forte e non ha bisogno di favori e ha cercato di difendere la squadra e la città pur sapendo che sul campo la Juve poteva vincere. Nedved alla fine della partita poteva invece stemperare anzichè metterci il carico".