BREDA, Settore giovanile viola di livello. Favasuli...

Manca solo l’ufficialità, ma Costantino Favasuli sarà il primo arrivo del Bari. Il suo ex tecnico in Umbria, Roberto Breda, è intervenuto a PianetaBari per parlare di lui: "È un ragazzo d’oro, che ha doti e qualità sia dal punto di vista umano che tecnico. Può coprire più ruoli, ha temperamento e carattere. È capace anche quando subentra di alzare i ritmi. Pertanto ritengo Favasuli un calciatore molto interessante, che ha grandi margini di miglioramento, ma che già adesso nonostante l’età ha la personalità giusta per giocare a Bari. E' pronto per fare questo step, perché è un ragazzo che insieme agli altri che ho allenato a Terni ha una storia importante e viene da un settore giovanile di livello come quello della Fiorentina. Credo che il problema non sia mai l’età, ma la qualità e in questo caso ce n’è tanta".

Che giocatore è Distefano?

"È un giocatore maturo nonostante l’età. Ha fatto con me l’attaccante, la seconda punta, anche il quarto e il quinto di centrocampo in certe situazioni quando volevamo essere più offensivi. Ha margini enormi e lui come gli altri ragazzi di Terni rischiano di trovarsi in Serie A tra qualche anno".

Amatucci può giocare nel centrocampo a 4 di Longo?

"Lui nasce a due nella Fiorentina. Un altro giocatore forte che deve lavorare molto. Un silenzioso che in campo senti sempre, un ragazzo eccezionale dalla grandissima personalità".