BRAMBATI, Viola la vedo in picchiata. La strigliata di Pradè...

FirenzeViola.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Chi più a rischio per la zona Champions tra Milan e Juve?

"Entrambe, e vedo che il Bologna può rientrare. Sta mettendo in difficoltà tutti, poi c'è la Lazio, la Roma rientrerà. L'unica che vedo in picchiata è la Fiorentina. Vedremo se la strigliata di Pradè avrà i suoi effetti, Palladino per ora non rischia ma se fai risultati negativi si sa, paga sempre l'allenatore".