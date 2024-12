BRAGLIA, Vlahovic? Se fosse ceduto a gennaio non mi stupirei

FirenzeViola.it

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l'ex portiere Simone Braglia ha analizzato la sfida tra Juventus e Fiorentina: “L'equivoco per Thiago Motta è il nodo Vlahovic. Stanno lì le maggiori criticità che impediscono di ripetere il calcio visto a Bologna. Non si sta trovando soluzione a questo dubbio, perciò non mi stupirei se il centravanti fosse ceduto a gennaio. Che partita mi aspetto? La Fiorentina è una bellissima realtà. La Juventus, al contrario, sta pagando una forte inespressività. Ormai è del tutto prigioniera delle figure dei leader al suo interno”.