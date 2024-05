BORJA VALERO, Viola, seconda finale europea di fila: follia

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato ad As, uno dei principali quotidiani spagnoli, sulla stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Per la Fiorentina raggiungere la seconda finale europea consecutiva è una follia. È una squadra molto speciale e il suo allenatore la fa giocare in modo molto aggressivo: va praticamente uomo contro uomo per tutto il campo, con la linea difensiva molto alta. Questo li porta a correre qualche rischio in difesa ma a rubare molti palloni nella metà campo avversaria".

Se dovessi evidenziare un punto di forza e un punto di debolezza, quali sarebbero?

"Sicuramente il punto di forza è che qualsiasi giocatore può segnare un gol. Dieci giocatori hanno segnato cinque o più gol in questa stagione e questa è una grande virtù. Il lato negativo è stato ancora una volta l'attaccante: non lo hanno trovato e la squadra è stata danneggiata".

La Fiorentina ha fatto cessioni importanti in estate, come quelle di Amrabat, Cabral e Igor. Ci si poteva aspettare una stagione così?

"Sì, penso di sì perché alla fine il livello della Conference, soprattutto nei gironi, non è altissimo. Sapevano di arrivare lontano se fossero rimasti concentrati sempre. Sono stati anche piuttosto fortunati al sorteggio: tutti temevano l'Aston Villa, ora può succedere di tutto".

Come ha giocato Arthur?

"È un calciatore di alto livello ma è vero che da un paio d'anni giocava poco, il suo livello era calato. Venire alla Fiorentina è stato il suo trampolino di lancio per giocare tanti minuti e farsi notare da squadre importanti. Il club ha fatto uno sforzo perché ha uno stipendio alto. Con lui in campo è un'altra squadra".

L'ultimo titolo risale al 2001. Conoscendo i tifosi e la città, cosa ti aspetti da un'eventuale celebrazione?

"Sarebbe pazzesco. Conosco bene la città, è chiaro che la Fiorentina difficilmente può raggiungere uno Scudetto. L'anno scorso hanno raggiunto due finali (Coppa Italia e Conference) e quell'esperienza può essere utile".