BORJA, Il legame con Firenze e il tatuaggio...

In un estratto pubblicato dall'account Twitter ufficiale della Fiorentina, Borja Valero racconta a Linkem la storia del suo tatuaggio con le coordinate di Ponte Vecchio e del suo legame con Firenze:

“Io insieme ad alcuni miei amici cari ci siamo fatti un tatuaggio con le coordinate del Ponte Vecchio.

Questo perché sin da subito ho capito bene cosa significa per i fiorentini questa città, il loro legame ed il modo di viverla, è qualcosa difficile da spiegare. Poterla vivere tutti i giorni per me è un privilegio”.

| A TU X TU CON BORJA VALERO



