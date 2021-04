BORJA, Firenze scelta di vita. Ora finiamo al meglio

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha rilasciato una lunga intervista in lingua spagnola ai microfoni del canale You Tube "Serie AQuiles": "Sono molto contento di essere tornato a Firenze. Mi trovo in Italia da circa nove anni ormai e insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di restare a vivere proprio nella prima città che mi ha ospitato quando ho scelto di lasciare la Spagna. La mia speranza adesso è che possiamo concludere al meglio la stagione, nonostante ci siamo trovati a dover a lottare per la salvezza.”