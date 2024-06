BORGHI, Belotti a Firenze è stato sfortunato. Il Como...

FirenzeViola.it

Ospite come di consueto su Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista DAZN Stefano Boraghi ha commentato, tra l'altro, il momento di Andrea Belotti, sottolineando come un eventuale approdo al Como possa restituire al Gallo quella spensieratezza di cui ha bisogno: "“Va detto che ha avuto anche un po' di sfortuna, negli ultimi anni e nella passata stagione. Ma resta un attaccante di lavoro e di categoria con oltre 100 gol in Serie A. Una chiamata del Como può ridargli un po' di spensieratezza, gli serve. Porterebbe esperienza in una squadra dalle tante particolarità”.