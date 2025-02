Bologna-Torino, le scelte di Italiano e Vanoli: Orsolini e Biraghi in panchina

Alle 20.45 si apre la 25esima giornata di serie A con la sfida tra Bologna e Torino al Dall'Ara. Diueci punti dividono le due squadre in classifica con il Bologna a 38 che vuole portarsi a ridosso della Fiorentina, sesta con 42 punti. Il Torino è undicesimo con 28 punti. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori con Vanoli che lascia Biraghi in panchina. Anche Italiano deve fare a meno di Orsolini non al meglio che comunque porta in panchina.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi. De Silvestri, Fabbian.

Torino: (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Pedersen, Salama, Dembele, Biraghi, Gineitis, Dalla Vecchia.