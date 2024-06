BOLOGNA, Entro 48h il nuovo allenatore. Italiano...

FirenzeViola.it

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW entro le prossime 48 ore il Bologna vuole sciogliere le riserve e annunciare il tecnico che guiderà la squadra a partire dalla prossima stagione e il primo nome sulla lista della dirigenza dei felsinei resta sempre quello di Vincenzo Italiano. L'allenatore non ha ancora deciso il suo futuro e sta continuando a riflettere sull'ipotesi Bologna, ma i felsinei hanno messo la deadline e se non si dovesse arrivare alla fumata bianca ecco che Sartori e gli altri dirigenti vireranno su altri nomi. Il Bologna ha scelto Italiano per ripartire e continuare a stupire, ma il tecnico non è ancora sicuro di accettare e solo per questo motivo si sta pensando anche ad altro.

Saranno dunque 48 ore decisive: Italiano deve prendere la sua decisione definitiva.