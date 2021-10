BOLLINI, Pochi giovani in A? Da noi conta il fisico

"L’azzurro, scuola per la crescita dei ragazzi". Intervistato dal Corriere dello Sport, Alberto Bollini, tecnico dell’Italia Under 20, dice la sua su un tema d’attualità quale i giovani e il calcio italiano: "Siamo vasi comunicanti tra club e nazionali, il primo ti migliora nel quotidiano, l’azzurro ti dà la possibilità di crescere sotto il profilo di esperienza e personalità a livello internazionale".

Siamo quelli che fanno giocare meno gli under 19, 336’ in A contro 6.285’ in Ligue 1 o 4.361’ in Bundesliga.

"È vero, ma di recente vedo più spazio per i giovani. In Italia la fisicità ha un peso importante e i nostri ragazzi si sviluppano in maniera diversa da quello che accade con i loro coetanei in Francia".