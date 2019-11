BOATENG, Sul razzismo: "Niente è cambiato"

Anche Kevin Prince Boateng si schiera nella battaglia contro il razzismo. L'attaccante della Fiorentina lo fa con un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram riproponendo il video di quando anche lui, come fatto da Balotelli in Verona-Brescia, scagliò il pallone nel settore da dove venivano gli ululati razzisti in un amichevole tra Milan e Pro Patria. Questa la descrizione scritta dal numero dieci viola: "Negli ultimi sei anni non è cambiato nulla, ma noi non molliamo e continueremo a combattere tutti insieme contro il razzismo".