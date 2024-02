BISANTIS, Kayode possibile sorpresa per l'Europeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Giuseppe Bisantis, storica voce di Radio Rai, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare vari temi legati all'attualità.

Sui simboli dell’attacco della Nazionale: “C’è stato anche un calo di tutti i giocatori simbolo. Ieri in Fiorentina-Lazio ci doveva essere Spalletti per il confronto tra Immobile e Belotti. Stiamo parlando di Immobile che ha quasi perso il posto con Castellanos e Belotti che è stato mandato via dalla Roma. Spalletti non ha così tante alternative”.

Si aspetta qualche sorpresa dai convocati?

“Difficile dirlo a fine febbraio. Ci sono ancora tutte le coppe e ci saranno, purtroppo, gli infortuni. Se si va a scavare nell’U21 si trova qualche talento come Baldanzi. Per me uno che potrebbe entrare a sorpresa è Kayode. Su quel ruolo siamo abbastanza coperti ma è un giovanissimo che sta facendo bene in tutte le Nazionali inferiori”.