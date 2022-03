BIRINDELLI, Pari risultato più giusto. Viola sbarazzini

Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, ha commentato così lo 0-1 del Franchi contro la Fiorentina a TMW: "Non è stata una gara ricca di emozioni, la tensione che c'era prima della partita per il caso Vlahovic ha finito per coinvolgere tutti i giocatori e nessuna delle due voleva perdere. La Fiorentina è stata più coraggiosa, ma il pari alla fine mi sembrava il risultato più giusto. I viola hanno creato di più però, a parte il palo di Ikone, la Juventus non ha corso grandi pericoli e ha creato quell'occasione con Vlahovic. La Fiorentina è stata sbarazzina, la Juventus più conservatrice".

Ora la Juventus è favorita per il passaggio alla finale?

"Giocando in casa ha un piccolo vantaggio, però bisognerà vedere come arriveranno le squadre in quel periodo, ad aprile".