BIRAGHI, Firmerà quinquennale a 2 mln a stagione

Non solo Sanchez. Conte da oggi avrà a disposizione anche un nuovo esterno sinistro: Cristiano Biraghi torna alll'Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, all’ora di pranzo farà le visite mediche e nel pomeriggio si allenerà con Conte. A Firenze sbarca Dalbert, che si è convinto della destinazione dopo giorni di riflessione. La novità dell’ultima ora - come sottolineato nella giornata di ieri - resta la formula dell’operazione: Dalbert infatti andrà a Firenze in prestito secco, mentre il trasferimento di Biraghi verrà formalizzato in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. Il terzino della Nazionale firmerà un quinquennale da circa due milioni netti a stagioni.