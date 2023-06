BIANCO, Forse il destino è stato troppo crudele con noi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il centrocampista della Fiorentina, Alessandro Bianco, ha commentato con grande delusione su Instagram l'epilogo di ieri. Queste le sue parole: "È passato un giorno , continuo a guardare questa foto sperando di poter tornare in quell’esatto momento di gioia,in quel momento in cui tutti noi ci abbiamo creduto più che mai. Non è andata come avevamo sognato. Forse è stato tutto il contrario per come è finita ,forse il destino è stato fin troppo crudele con noi. Non ci meritavamo un finale così. È stato un anno lungo, in cui ci sono state mille difficoltà,momenti delicati e complicati ,ma ne siamo sempre usciti come solo un gruppo straordinario come il nostro poteva fare. Mi porto dietro tanti momenti belli ,tante emozioni forti ,tante storie ed esperienze che grazie ad ognuno dei miei compagni porterò nel mio bagaglio di vita. Mi piace ricordare così quest’anno,anzi, voglio ricordare così quest’anno. Voglio ricordare questo gruppo come persone vere ,uomini veri. Nonostante l’infinita tristezza sono fiero di tutti noi, ogni cosa è stata speciale. Non si può avere successo senza nessuno fallimento. Un grazie molto probabilmente non basta e non basterà mai. Tutti per uno,uno per tutti. Infinite grazie".