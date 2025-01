BIAGETTI, Può restare in prestito in Serie C: c'è il Sorrento

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Ai microfoni di Radio Capri, il ds del Sorrento Alessandro Amarante ha parlato di un possibile arrivo in prestito del giovane difensore viola Christian Biagetti: "E' un operazione che stiamo cercando di portare avanti in questi giorni, vediamo se riusciamo a sbloccarla in serata. Poi faremo forse qualche altra uscita e poi in base alle cessioni vedremo chi inserire in questa rosa che è già competitiva per il nostro obiettivo nella categoria. Vedremo se ci saranno occasioni da cogliere da qui a fine mercato"