BERTOTTO, Udinese in difficoltà: gara delicata. Viola...

Valerio Bertotto, ex difensore dell'Udinese, interviene a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare dei temi legati alla Serie A, alle competizioni europee e al modo in cui sono cambiati i difensori di nuova generazione.

La decisione della Lega Calcio di giocare metà delle partite di Seria A a porte chiuse ha generato polemiche, sei d'accordo con questa decisione? “In Italia adesso c’è un’emergenza sanitaria che va tenuta sotto controllo, evidentemente gli organi competenti dopo un ragionamento accurato hanno deciso per questa soluzione. Certo è che una partita senza pubblico è tutta un’altra cosa”.

Tu vivi ad Udine, come si sta vivendo li l’allarme Coronavirus? “Ci sono persone che la vivono malissimo e sono corsi nei negozi a fare scorte di beni di prima necessità. Sicuramente è una cosa seria però non bisogna fare allarmismo per il bene di tutti”.

Cosa c’è da attendersi da Udinese-Fiorentina? "Sicuramente l’Udinese non è in un periodo bellissimo. Ha una difficoltà importante sul piano realizzativo e questo è un dato preoccupante. È una partita delicata dove i punti peseranno e saranno utili per allontanare la zona bassa della classifica. Per quanto riguarda la Fiorentina, ora sta emergendo il talento dei singoli grazie al buon lavoro di Iachini”.