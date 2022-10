BERRETTINI, Firenze è nel cuore: che emozione

Matteo Berrettini, a cui sono state donate le chiavi della città, intervistato da Sky Sport, sul campo del Franchi prima della partita tra Fiorentina e Lazio, ha parlato così della sua passione viola: "E' un'emozione grandissima essere qui, non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che sono stato qui, mio padre è cresciuto con la Fiorentina nel cuore e per me Firenze è una seconda casa. Avere le chiavi della città è qualcosa di pazzesco. La mia passione è nata dalla famiglia e l'anno in cui abbiamo iniziato a tifare davvero è stato quando la Fiorentina ha fatto la scalata dalla C2, ci divertivamo in quegl'anni. Abbiamo sofferto tutti insieme ed era veramente bello. Sulle finals? Ci credo ancora, la speranza è l'ultima a morire. Mi sento bene, e spero di fare un buon risultato qui a Firenze. Un buon risultato darebbe tanta fiducia. Per il momento la mia penso sia una stagione da 8. Su Federer? Mi ha lasciato tanto amore per questo sport. Ha fatto piangere tutti, è stato un esempio fin dall'inizio, essere stato lì con lui non mi sembra vero. Speriamo che la Fiorentina arrivi nei primi cinque come me (ride, ndr)".