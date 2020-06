BERNA, Juve lo offre come contropartita per Milik

Non solo occhi in difesa per la Juventus. Il club bianconero sta pensando anche alla prossima stagione con l'intenzione di rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il primo nome nella lista di Paratici sarebbe sempre quello di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco andrà in scadenza 2021 con il Napoli che chiede 40 milioni per il cartellino. I bianconeri però potrebbero inserire eventuali contropartite come Rugani, Romero o Bernardeschi.