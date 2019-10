BERGOMI, Prima o poi Montella metterà il centravanti

L'ex difensore Beppe Bergomi, oggi opinionista televisivo, ha così parlato dei principali temi legati al mondo della Fiorentina:

"I risultati ottenuti col 3-5-2? Penso sempre che il calcio sia un gioco di conoscenza, dove vanno messi gli uomini al posto giusto. Montella durante la preparazione estiva ha lavorato su un modulo, il 4-3-3, poi ha intelligentemente cambiato sulla base dei giocatori a disposizione. Il mix tra giovani ed esperti è quello giusto nella squadra viola. Questo sistema di gioco è quello più funzionale ad esaltare le qualità dei giocatori. Solo col Genoa la Fiorentina ha fatto male. Sono contento per la Fiorentina e per Montella, che è un amico. La punta? Non penso si possa giocare sempre con la stessa formazione e con gli stessi interpreti. Ogni squadra evolve e nell’evolversi credo che prima o poi dovrà dare spazio ad un centravanti. Cambiare ti fa prendere dei rischi, ma se ce l’ha in testa è giusto che Montella la provi come soluzione. Chi togliere in caso di inserimento della punta? È difficile davvero. Penso che non si possa più ragionare solo con gli 11, ma anche con la rotazione di uomini quando ci saranno più impegni. Fare dei nomi non spetta a me…”.