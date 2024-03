BERARDI, Probabile rottura tendine d'Achille. Addio Europeo

FirenzeViola.it

L'uscita dal campo di Domenico Berardi in Verona-Sassuolo non lasciava presagire nulla di buono sull'infortunio, e le prime indiscrezioni sembrano confermare queste sensazioni. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il responso sarebbe quello che tutti si auguravano di non leggere: ci sarebbe infatti la rottura del tendine d'Achille, come immaginato sin da subito, e si parlerebbe già di intervenire. Non c'è ancora un bollettino medico ufficiale, ma la prima diagnosi sarebbe questa.

Se confermata, sarebbe una pessima notizia non solo per Berardi, per Ballardini e in generale per tutto il Sassuolo. Generalmente, un infortunio di questo tipo porta infatti ad almeno 7 mesi di stop: Berardi salterebbe così i prossimi Europei di calcio con la maglia della Nazionale