BENNACER, Che guaio: rischia uno stop di tre mesi

Emergono nuovi dettagli sull'infortunio rimediato dal centrocampista del Milan Ismael Bennacer in Nazionale. Sky Sport fornisce un aggiornamento sulla tipologia di problema: una lesione al polpaccio di terzo grado, praticamente uno strappo.

Il centrocampista rossonero si è infortunato durante un allenamento con l'Algeria svolto su un campo artificiale in erba sintetica. Secondo l'emittente oggi Benacer si è sottoposto ad esami in Algeria e martedì ne farà altri a Milano. I tempi di recupero ipotizzati dallo staff medico della nazionale algerina vanno dai 2 mesi e mezzo ai 3 mesi. Scontata l'assenza del mediano in occasione della sfida del Franchi contro la Fiorentina tra meno di un mese.