BELOTTI, L’Inter ci pensa già per gennaio. Jovic…

Nel mercato di gennaio l’Inter, secondo Tuttosport, potrebbe muoversi per aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi un attaccante che possa alternarsi e far così rifiatare Edin Dzeko.

Il nome in cima alla lista di Ausilio e Marotta per il quotidiano è quello di Andrea Belotti del Torino. Tutto è ovviamente legato alla trattativa fra il Gallo e i granata per il rinnovo: se, come sembra, l’attaccante non dovesse prolungare, allora l’Inter potrebbe fare un tentativo con Cairo già in inverno. L’altro nome è quello di Luka Jovic che il Real Madrid potrebbe far partire in prestito. Ma nell’ottica del trovare un giocatore pronto all’uso, di certo il Gallo sarebbe un profilo migliore rispetto al serbo.