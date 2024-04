BELOTTI, 13 gare su 13, lunedì può rifiatare. Futuro..

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tredici partite tutte d'un fiato. Andrea Belotti da quando è arrivato alla Fiorentina a fine gennaio ha timbrato il cartellino in tutte le 13 partite giocate dalla squadra viola nelle tre competizioni. Solo all'andata degli ottavi di Conference con il Maccabi e nella prima gara a Lecce è partito dalla panchina giocando solo 16 minuti in Europa e 45 in campionato, per il resto è stato impiegato sempre da titolare e quasi sempre per tutta la gara o quasi, solo a Torino è stato tolto nell'intervallo.

Una lunga cavalcata e un dente sacrificato (rotto in Coppa Italia) insomma per ritrovare la forma e aiutare la Fiorentina, anche se in termini di gol l'apporto è stato ai minimi termini (solo 1). Italiano deve dunque capire se, in un momento di appannamento dimostrato a Torino e Plzen, è l'ora di farlo rifiatare con il Genoa e trovarlo più fresco e carico per le gare di ritorno delle Coppe, decisive per il futuro viola e magari anche per lui. Il giocatore è in prestito secco dalla Roma ma appare fuori dal progetto giallorosso, soprattutto se restasse De Rossi, e dunque anche la Fiorentina potrebbe provare a trattenerlo a discapito magari di uno Nzola che a Firenze, a poche gare dalla fine della stagione si può ormai dirlo, ha fallito.