BELGIO, Hazard annuncia il suo addio alla Nazionale

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, DUNCAN: RISCHIO DI FORFAIT ANCHE PER OGGI Non arrivano notizie confortanti sul fronte di Alfred Duncan, a poche ore dalla sfida di questo pomeriggio tra la Fiorentina e l'Always Ready: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'affaticamento muscolare che ha messo ko il centrocampista nelle ore precedenti... Non arrivano notizie confortanti sul fronte di Alfred Duncan, a poche ore dalla sfida di questo pomeriggio tra la Fiorentina e l'Always Ready: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'affaticamento muscolare che ha messo ko il centrocampista nelle ore precedenti... NOTIZIE DI FV FIO-A.READY, AL FRANCHI UN MIGLIAIO DI SPETTATORI Sarà un'amichevole per pochi fedelissimi quella di oggi pomeriggio tra la Fiorentina e i boliviani Always Ready visto che sono previsti circa mille spettatori. La partita d'altronde cade in un giorno lavorativo e con il meteo molto incerto visto che nelle... Sarà un'amichevole per pochi fedelissimi quella di oggi pomeriggio tra la Fiorentina e i boliviani Always Ready visto che sono previsti circa mille spettatori. La partita d'altronde cade in un giorno lavorativo e con il meteo molto incerto visto che nelle... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi