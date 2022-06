BATTISTINI, Il calcio di Italiano può crescere. Cabral...

Sergio Battistini ha parlato a Tuttomercatoweb.com, soffermandosi anche sul rinnovo di contratto di Italiano con la Fiorentina: "Devo dire che la società ha fatto molto bene. Credo che il popolo viola quest'anno si sia divertito. Ha visto partite giocate alla grande, che io non ricordavo nel passato recente. Quindi hanno fatto bene a rinnovarlo, è un buon allenatore. Poi i giocatori sono giusti, credo che il gioco di Italiano possa migliorare. La squadra è molto propositiva, sia in casa che fuori è molto offensiva, rischia sulla linea di difesa come è giusto che sia per guadagnare campo, e direi che i risultati si sono visti. La Fiorentina ha meritato il posto in Europa".

Un giudizio su Cabral? "È un ragazzo che inizialmente ha giocato poco, poi però ha fatto buone prestazioni, come a Napoli con il gol. Ha ottime qualità fisiche, poi deve crescere però potenzialmente può diventare forte".

Bisognerà vedere che feeling ha con il gol... "Si sa che l'attaccante se non fa gol ha un handicap non indifferente, però per fare gol bisogna giocare con continuità e godere della fiducia di tutti".